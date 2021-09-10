Россия впервые применила боевых роботов «Платформа-М»

В ходе учений вооружённых сил «Запад-2021» на полигоне под Калининградом во время отработки боевого сценария впервые был применён ударный робототехнический комплекс «Платформа-М». Робот оснащён гусеничной платформой и разными типами вооружения, которое позволяет ему решать широкий спектр боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Военнослужащие воздушно-десантных и мотострелковых подразделений в ходе тренировочной операции по ликвидации бандформирований в городских условиях применили новейшее автоматизированное оружие. Ударный автономный комплекс «Платформа-М», вооружённый противотанковыми средствами и пулемётом Калашникова, в состоянии поражать подвижные и стационарные цели. В оборонном ведомстве России отметили, что возможности комплекса делают его отличным «помощником» в широком списке боевых задач.

Кроме того, «Платформа-М» использовалась в разведке и проделывании проходов в минных полях. Беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост» также были задействованы в этом. Это было необходимо для сокращения времени поиска целей.

Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными, — заверили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России заявило о создании первого воинского подразделения, оснащённого боевым роботом «Уран-9». Данная автономная машина предназначена для разведки, разминирования и для ведения самого боя. В арсенале «Урана» есть автоматическая пушка и комплексы ПТРК, что даёт возможность модулю воевать на равных практически с любым противником.