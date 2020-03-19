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В России могут быть усилены ограничительные меры в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 марта сообщили представители правительства страны.

Отмечается, что ограничительные меры могут коснуться массовых спортивных и культурных мероприятий. Также будут проводиться противоэпидемические меры, включающие в себя дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников.

В кабмине отметили, что правительство пересмотрело порядок оформления, оплаты и выдачи больничных листов. Теперь их можно будет оформлять дистанционно без очного осмотра пациента, а оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия больничного.

Для уменьшения рисков заболевания правительство рекомендует всем гражданам ограничить контакты, в случае появления симптомов заболевания не покидать дом и незамедлительно вызвать врача. Работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удалённом доступе, — говорится на сайте кабмина.

Существующие меры по борьбе с распространением коронавируса сохраняются.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился.

В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Шесть человек уже вылечились.

Как сообщал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям. Он призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса. По словам градоначальника, многие общественные учреждения в столице приостановили свою работу. С 21 марта 2020 года будут прекращены занятия в школах.