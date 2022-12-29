Россия может начать признавать выданные в Белоруссии визы В Госдуму внесли проект о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз

Фото: Социальные сети

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с выездом иностранцев и лиц без гражданства на территории Союзного государства, внесено на ратификацию в Госдуму. Об этом говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года, оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств-участниц договора о создании Союзного государства. По условиям соглашения, иностранные граждане и лица без гражданства имеют право въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом по территории Белоруссии и РФ на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность.

С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия Соглашения возможно не ранее марта 2023 года, — говорится в документе.

В рамках реализации соглашения должна быть создана система информационного обмена между сторонами о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ двух стран в пунктах пропуска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что против его страны предпримут агрессивные действия. По его словам, именно этим объясняется недавняя проверка сил немедленного реагирования в республике.

Президент отметил, что Белоруссия и Россия создали группировку вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. По словам Лукашенко, эта группировка проводит тренировки, приобретающие больший масштаб в силу сложившейся ситуации и угроз.