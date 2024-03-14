«Россия крепнет в борьбе»: Сладков о задержании террористов в Петербурге Военкор Сладков: Россия крепнет на фоне борьбы с террористическими организациями

Россия крепнет в борьбе, превращаясь в непобедимый механизм, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Таким образом он прокомментировал задержание в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он выразил уверенность, что страна приобретает такой опыт, какой ни США, ни Европе даже не снился.

К черту пафосные слова. Мы приобретаем такой опыт, такую прочность, которые ни Штатам, ни Европе не снились. И на фронте, и в напряженнейшей борьбе с диверсантами и шпионами, — написал Сладков.

Военкор выразил уверенность, что сотрудники ФСБ работают в «небывало тяжелом» ритме. По словам Сладкова, у России всегда хватало врагов, однако сегодня украинские спецслужбы при поддержке МI6 и ЦРУ атакуют с небывалой силой. При этом он уверен, что РФ достойно обороняется.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса», которые планировали отравить высокотоксичным веществом продукты и отправить их военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Кроме того, задержанные готовились совершить теракты в Ленобласти.