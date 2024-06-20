Россия— Корея — Китай: новый военный союз уже перепугал США и Европу

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Подписанный лидерами России и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве относится к числу тех документов, суть которых будет проявляться по мере практического осуществления его положений. Пока его текст не предан гласности. Публике показали лишь последний лист с подписями лидеров двух стран, но огласили сенсационное положение фактически о реальном военном союзе. Поскольку именно так можно расценить пункт о том, что в случае нападения на одну из сторон договора другая автоматически приходит на помощь.

Ни с одной из стран, включая союзные, у России нет столь обязывающего соглашения. Отныне Северная Корея становится для нас едва ли не самым близким государством, с которым Россия связана подобными конкретными обязательствами.

Ближайший союзник

Надо сказать, что у нас было не принято подчеркивать, что Пхеньян фактически первым признал Крым частью России. В то время, что даже белорусский друг Александр Лукашенко всегда шуточками уходит от такого ответственного шага, не говоря уже о других союзниках по ОДКБ. Последние вообще присылали в Киев электрогенераторы, старые самолеты-мишени и развертывали на берегах Днепра «гуманитарные юрты». А уж о нескрываемых опасениях подпасть под вторичные американские санкции и говорить не стоит.

А вот Северная Корея с самого начала СВО встала на сторону России. И дело не только в том, что государству, также находящемуся под грузом западных санкций, терять нечего. Просто это вписывается в общую политику КНДР по противостоянию империализму. Ту самую политику, о которой у нас еще недавно говорили с нескрываемой иронией.

Теперь сделан еще один шаг вперед в сфере военно-технического сотрудничества. Видимо, вскоре будут сняты разного рода оговорки по поводу поставок нам из Северной Кореи снарядов, ракет для РСЗО и прочих средств эффективного поражения наших противников. После подписания такого всеобъемлющего договора нет места для дипломатической недосказанности.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (на первом плане справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (на первом плане справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Тень Китая на переговорах

Надо сказать, что довольно долго Северную Корею воспринимали вторичной страной на фоне могучего Китая. После нашего договора с ней ситуация становится куда более гибкой. Вряд ли китайские товарищи не были заранее в курсе всех нюансов подписанного в Пхеньяне документа. И можно допустить, что Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин обсудили его параметры в ходе своей недавней встречи в Пекине.

Фактор Северной Кореи расширяет для Китая, стремящегося сохранять обширные экономические отношения с Западом, область маневра в отношениях с Россией. И хотя в мире нет ничего тайного, что не стало бы явным, все равно Китаю через корейцев действовать будет удобнее.

К слову, есть информация и о том, что в ходе переговоров в Пхеньяне китайцы получили и свои дивиденды. Утверждают, что решен вопрос о свободной навигации по реке Туманной для китайских кораблей, включая и военные. Дело в том, что река протекает по территории трех стран. И китайцам необходимо получать разрешение на проход кораблей и у нас, и у корейцев. К тому же проходу многотоннажных судов мешал мост советско-корейской дружбы.

Теперь китайские корабли смогут проходить свободно, а старый мост может быть заменен разводным. Если это подтвердится, то отныне китайские корабли могут быстро выходить в акваторию Японского моря, минуя все наблюдательные посты Страны восходящего солнца.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Навязчивые западные страхи

Понятно, что переговоры в Пхеньяне и подписанный договор вызвали реакцию неприятия на Западе. Тамошние стратеги увидели тень трехстороннего военного союза Россия — Китай — Северная Корея, который может стать ответом на организацию в регионе американцами военного союза АUKUS с участием Великобритании, Австралии. И, вероятно, Японии.

Уже множатся планы провоцирования взаимной ревности в нашем «треугольнике». И для Северной Кореи, многие годы пребывавшей в полной блокаде, готовят какие-то западные привлекательные «морковки». Ну а что вы хотите — большая игра не ведется в белых перчатках.

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