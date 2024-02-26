К 2050 году в России может появиться боевой самолет шестого поколения, об этом в колонке для ТАСС написал научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов. Он добавил, что сейчас ведется обмен мнениям с военными относительно его концепции.

В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего,уточнил ученый.

Рассуждая на тему проектирования, Федосов допустил, что дальнейшее следование логике усложнения будет порочной практикой. Он пояснил, что из поколения в поколение боевые самолеты усложняются, в результате чего становятся тяжелее. Академик подчеркнул, что чем самолет крупнее и тяжелее, тем он дороже.

В середине января военкор Александр Сладков опубликовал видео полета истребителя пятого поколения Су-57 в паре с БПЛА «Охотник». Его, по словам журналиста, называют «прототипом истребителя шестого поколения». Дрон способен поражать воздушные и наземные цели, а также радиолокационные станции.

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