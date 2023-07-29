Россия и ЮАР будут совместно производить оружие для третьих стран

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Россия и Южно-Африканская Республика разработали проекты по производству вооружения и военной техники для ЮАР и третьих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. Стороны уже приступили к строительству сервисного центра для обслуживания вертолетов российского и иностранного производства. В частности, там будет производиться ремонт вооружения из Анголы и Мозамбика.

Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран. Работа по данному вопросу продолжается, — сообщили в ФСВТС.

Ранее политолог Алексей Мартынов назвал Африку важным партнером России, а континент одним из самых перспективных направлений развития для РФ. Москва, отметил он, поможет региону в борьбе с неоколониализмом. Запад действует в ущерб развитию африканских стран, однако Россия имеет совершенно другой подход, основанный на серьезных и глубоких традициях, добавил эксперт. Для страны в первую очередь идет принцип взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул он.