Россия и мигранты: проблема вышла на совершенно новый уровень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дискуссия о состоянии российской миграционной политики долгое время тлела на неофициальном уровне экспертов и разного рода публицистов, если не считать, конечно, уголовной хроники. Но вот глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая в Санкт-Петербурге, придал этому вопросу вполне официальный уровень. Вопрос им был поставлен ребром: миллионы мигрантов — это палочка-выручалочка для нашей экономики или целенаправленное замещение коренного населения путем навязывания ему чуждых культуры и морали?

На стройках только 13%

Ни один государственный орган не может с точностью назвать число находящихся у нас выходцев, прежде всего из стран бывшей советской Средней Азии. Кто-то утверждает, что мигрантов 12 миллионов, кто-то, что уже 16. Так или иначе, но уже каждый десятый житель страны — мигрант. И это не считая тех, кто успел получить российские паспорта. По словам Бастрыкина, только за последнее время в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов, а в Подмосковье — еще 800 тыс. Естественно, никто не только не ведет их учет, но и не может толком объяснить, сколько в реальности нам нужно рабочих рук.

По данным Бастрыкина, на стройках (а мигрантов стали массово завозить как раз для таких работ) трудятся всего 13% прибывших «ценных специалистов». А остальные весело разъезжают курьерами доставки, таксистами, сидят за кассами в магазинах, пополняют армию официантов и барменов. Помимо создания конкуренции за рабочие места коренному населению, мигранты постепенно создают собственные анклавы в городах с характерным средневековым укладом, где можно обитать в своей среде, не зная русского языка, со своими больницами, спортивными клубами, кафе и даже борделями.

Постепенно по апробированному на Западе сценарию формируется параллельное государство в государстве. В Европе в такие кварталы и полиция уже не рискует вторгаться. Национальные диаспоры, которые уже сравнивают с ОПГ, коррумпируют органы власти и правопорядка. Всем известно, сколько стоит получить сертификат, подтверждающий знание русского языка или фальшивую регистрацию в «резиновой квартире». Уже стало общим местом, что мигранты, задержанные за правонарушение, пребывают в России незаконно или уже были один раз высланы, но вернулись, получив дома паспорт с подправленной фамилией.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

Что не так с «госдурой»

Александр Иванович Бастрыкин в своей речи назвал наш законодательный орган «госдурой». Процитировав, как выясняется, одно из писем. Тут же спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что глава СК РФ оскорбил аж народ, который голосовал за депутатов. Впрочем, вряд ли наш народ проголосовал бы за позицию Госдумы в области миграционного законодательства, в комитетах которой буквально вязнут давно назревшие меры по его ужесточению.

Без очевидных объяснений в Госдуме, например, отклонен законопроект об обязательном обладании всеми мигрантами полиса медицинского страхования. Отклонен и законопроект об автоматическом лишении паспортов новых российских граждан за тяжкие преступления (убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью). Не встретила отклика инициатива о лишении гражданства за уклонение от воинской обязанности.

Наконец, отчего-то депутатам не понравилась идея запрета на продажу новым гражданам травматического оружия до истечения пятилетнего срока проживания в стране. Нет сурового наказания и за конвейерную регистрацию приезжих в «резиновых квартирах».

Фото: ГД РФ Вячеслав Володин

Есть опыт ОАЭ и Белоруссии

Общее этих двух государств в том, что мигрантов приглашают на конкретную работу, а после истечения контракта автоматически отправляют на родину. В Эмиратах нет шанса получит паспорт, сесть на социальное пособие и тем более притащить всю родню с надеждой на госсодержание.

С Белоруссией у нас, как известно, союзное государство. Но в плане контроля за миграцией мы государства принципиально разные. Чтобы иметь шанс получить белорусский паспорт, надо прожить в стране не менее семи лет, ничего не нарушая. Затем отказаться от паспорта своей прежней страны. И сдать экзамен по белорусскому языку: устный и письменный.

В Белоруссии действует «закон о тунеядстве», а значит, в случае работы без официального договора никаких социальных благ не получишь. Исключена возможность и серого бизнеса для иностранцев. В частности, чтобы ввезти южные фрукты, надо получить все возможные сертификаты, а контроль за торговлей устанавливает наценку не выше 18%.

Может, нам пора и в этом плане унифицировать наше законодательство с братским народом? Или «мигрантское лобби» в Госдуме все еще всесильно?

Читайте также:

Макрон высказался о возможности возобновления диалога с Путиным

Французский премьер назвал условие сокращения помощи Киеву

Назван лидер страны ЕС, которого США определили в «политического камикадзе»

Политолог не исключил выхода некоторых стран из Евросоюза