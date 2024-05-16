Россия и Китай договорились о развитии погранпереходов и ж/д перевозок Россия и Китай ускорят строительство погранперехода Забайкальск — Маньчжурия

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Олег Белозеров

РФ и Китай по итогам встречи главы РЖД Олега Белозерова и председателя совета директоров КЖД Лю Чжэньфана подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, сообщили в российской компании. Согласно документу, страны ускорят строительство погранперехода Забайкальск — Маньчжурия и будут содействовать развитию грузовых перевозок и почтовых отправлений.

Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сегодня в Пекине подписали глава РЖД Олег Белозеров и руководитель Китайских железных дорог Лю Чжэньфан, — сказано в сообщении в Telegram-канале РЖД.

Москва и Пекин также условились развивать ж/д погранпереходы между двумя странами и инфраструктуру на подходах к ним. Кроме того, Россия и Китай договорились наращивать перевозки замороженной мясной, птицеводческой продукции, а также зерновых грузов в КНР через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая провели переговоры. Главы государств встретились в Большом восточном зале Дома народных собраний в Пекине. Беседа российского и китайского лидера продлилась порядка 2,5 часа. Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали ряд документов.