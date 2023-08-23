Россия и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с командующим сухопутными войсками Ирана Киюмарсом Хейдари вопросы, касающиеся военного сотрудничества между двумя странами, сообщает ТАСС. Иран и Россия договорились повысить уровень контактов в данной сфере.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере, — рассказали журналистам представители Минобороны РФ.

Переговоры между представителями Вооруженных сил России и Ирана проходили в Москве. В минувший понедельник, 21 августа, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков также встретился с иранскими коллегами и обсудил с ними проекты по повышению боеготовности армий. Члены делегации Ирана также посетили Александровский сад, где возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.

В середине августа президент России Владимир Путин также провел переговоры с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Главы государств обсуждали вопросы развития сотрудничества в экономической, энергетической и природоохранной сферах.