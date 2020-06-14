Россия и Египет проведут совместные учения ПВО в 2021 году

https://static.news.ru/photo/df9a4db4-aea7-11ea-bb57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Совместные учения ПВО России и Египта будут проведены в 2021 году на территории Российской Федерации, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Первые подобные учения стран прошли в 2019 году под названием «Стрела дружбы-2019» на египетской территории. Генерал-лейтенант отметил, что весомая часть офицерского состава Египта проходила военную подготовку на базе российской Военной академии войсковой ПВО и 106-го и 726-го учебных центров ПВО Сухопутных войск. Поэтому на прошедших в прошлом году учениях он отметил для себя полное взаимопонимание боевых расчётов двух стран, передаёт «Национальная оборона».

В рамках нашего дальнейшего сотрудничества со специалистами войск ПВО Египта организована работа по проведению совместного учения в 2021 году на территории Российской Федерации. Уверен, что подобные мероприятия способствуют не только укреплению боевого содружества между оборонными ведомствами наших государств, но и позволяют нам, специалистам ПВО, обменяться опытом, показать свои умения и навыки, — заключил Леонов.

Как писал NEWS.ru ранее, на фоне проходящих в Балтийском море учений НАТО российские военнослужащие провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов.