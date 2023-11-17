Россия и Азербайджан договорились о поставках яиц

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Азербайджан будет поставлять в Россию пищевые яйца и птицеводческую продукцию, сообщает пресс-служба Россельхнознадзора по итогам рабочего визита руководителя ведомства Сергея Данкверта в Баку. Одним из главных пунктов договоренности стало обязательство азербайджанской стороны проводить государственный мониторинг товаров на экспорт.

Главным итогом переговоров сторон стало открытие российского рынка для ввоза пищевого яйца из Азербайджана, а также согласование начала поставок птицеводческой продукции. Договоренность достигнута с учетом гарантий азербайджанского компетентного ведомства, в том числе о проводимом обязательном государственном мониторинге товаров, предназначенных для отправок в Россию, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Данкверт и его азербайджанский коллега Гошгар Тахмазли договорились о создании рабочей группы по разработке комплекса мер, направленных на борьбу с трансграничными болезнями животных. В частности, речь идет о вирусе ящура серотипа SAT-2.

Как отметил Россельхознадзор, в текущем году общая стоимость экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Россию выросла на 11,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Этого удалось добиться за счет увеличения поставок персиков, фундука, земляники и клубники.

Ранее сообщалось, что правительство РФ 17 ноября снимает временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября. Соответствующее решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка.