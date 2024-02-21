Россия достигла в 2023 году рекорда по экспорту зерна Россия за прошлый год экспортировала более 66 млн тонн зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия в 2023 году экспортировала более 66 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, сумма достигла почти $16,5 млрд.

В 2023 году мы продали за рубеж более 66 млн тонн зерна на сумму почти $16,5 млрд. Для России это абсолютный рекорд. Это я сейчас говорю про 2023 год. Большую часть объема у нас составили пшеница, кукуруза и ячмень <...>. Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году, в том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 млн тонн, — сказал Патрушев.

Ранее Путин выразил благодарность Минсельхозу за реализацию гуманитарных поставок зерна в ряд стран Африки. В рамках рабочей встречи с главой ведомства Дмитрием Патрушевым российский лидер также оценил успешный старт сельскохозяйственных работ в этом году и похвалил сотрудников Минсельхоза за высокие результаты по сельхозработам.

Патрушев отчитался и о выполнении указа главы государства по бесплатным поставкам зерна в шесть беднейших стран Африканского континента. Такая масштабная гуманитарная акция была проведена Россией впервые, признался министр. С ноября прошлого года было направлено 200 тысяч тонн зерна, гуманитарную помощь получили Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрея, Сомали и Центрально-Африканская Республика.

До этого российский кабмин утвердил экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн. Она будет действовать с 15 февраля до конца экспортного сезона (по 30 июня). Указанная в постановлении цифра в два с половиной раза превышает размер квоты, который устанавливали год назад.