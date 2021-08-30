Прикаспийские страны проведут совместные морские учения

Экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей из состава Каспийской флотилии ВМФ России и ВМС Азербайджана, Ирана и Казахстана проведут совместные манёвры в Каспийском море, сообщил замкомандующего КФл контр-адмирал Сергей Екимов. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

В учениях будут задействованы боевые корабли, которые сейчас находятся в Иране на конкурсе «Кубок Моря».

В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море. <...> Каспийская флотилия представлена малыми ракетными кораблями (МРК) «Махачкала» и «Астрахань», — говорится в сообщении ведомства.

От Казахстана будет задействован МРК «Сарыарка». О представителях Азербайджана и Ирана на предстоящих манёврах не сообщается .

Каспийская флотилия — оперативное объединение ВМФ России, морская компонента Южного военного округа, которая обеспечивает государственные интересы РФ на Каспии. В состав КФл входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск и авиация.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч военных из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии в рамках совместных манёвров «Боевое содружество — 2021» приступили к активной фазе с привлечением боевой авиации и средств противовоздушной обороны на фоне обострения ситуации в Афганистане.