Российскую трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 сочли «рискованным излишеством» Forbes: использование бомб ФАБ-3000 повысит риск для российских самолетов

Фото: МО РФ

Использование авиабомбы ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей, сообщил журнал Forbes. В издании считают, что опасность представляют посредственные аэродинамические характеристики боеприпаса, который начали производить в России.

Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе, — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что пока у российских сил достаточно «небольших ФАБ» и самолетов Су-34, ФАБ-3000 должна быть диковинкой. Особенно в случае ее применения в качестве планирующей бомбы.

В статье говорится, что ФАБ-3000 могут оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), чтобы сделать из нее планирующую бомбу. Но под истребителем-бомбардировщиком Су-34 боеприпас не поместится, поэтому носителем оборудованной УМПК ФАБ-3000 может стать бомбардировщик Ту-22М. Автор материала считает, что из-за плохих аэродинамических характеристик бомбы, самолетам-носителям придется подлетать близко к линии соприкосновения, что увеличит риск их поражения.

В феврале 2024 года в России началось массовое производство фугасной тротиловой авиабомбы ФАБ-3000. Бомбу можно сбрасывать с высоты в 16 километров, а максимальная ее скорость в полете составляет 1200 км/ч. Радиус сплошного поражения бомбы — 46 метров, радиус осколочного поля — 260 метров. Боеприпас применялся, к примеру, в ходе советской военной кампании в Афганистане. Теперь он применяется в зоне украинского конфликта.