В России усовершенствуют систему предупреждения о ракетном нападении

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России будет проведена модернизация системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В проект заложена возможность радиолокационных станций отлеживать перспективные цели вероятного противника, рассказал ТАСС глава АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК «НИИДАР» Юрий Аношко.

Да, проект модернизации готовится. Его основная задача — заблаговременно нарастить характеристики РЛС СПРН в соответствии с перспективной целевой обстановкой, — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что недавно поставлена на боевое дежурство новая серия локаторов. В них заложена возможность гибкого наращивания характеристик, поскольку вероятный противник ведёт постоянную работу над усовершенствованием средств нападения.

Основная задача СПРН — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников. Ранее полковник ВКС России Сергей Сучков заявил, что она будет модернизирована к 2030 году. Система полностью перейдёт на радиолокационные станции (РЛС) «Воронеж», которые уже работают в ряде регионов.