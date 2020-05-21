Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт

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Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Речь идёт о мобильной трёхкоординатной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до восьми тысяч километров в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, при этом одновременно сопровождать не менее тысячи объектов, передаёт «Интерфакс».

При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств противовоздушной обороны (ПВО) в обеспечении безопасности государств. Помимо этого, были приняты во внимание потребности зарубежных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО, уточнили в компании.

Там добавили, что рассчитывают на высокий спрос в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее в Пользе высказали опасения из-за того, что в скором времени Россия поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения «Воронеж». Она, как писал NEWS.ru, накроет Европу «электронным колпаком».