Российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие Академик Илькаев: российскому флоту нужно вернуть тактическое ядерное оружие

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Кораблям ВМФ РФ следует возвратить тактическое ядерное оружие. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал почётный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. Он принял участие в церемонии открытия памятника бывшему главнокомандующему Военно-морских сил России (2007–2012) адмиралу Владимиру Высоцкому, умершему в прошлом году в возрасте 67 лет.

В этом вопросе мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. <...> Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах, — заявил Илькаев.

Он напомнил, что решение о сокращении вооружения принял президент СССР Михаил Горбачёв по договорённости с США. Академик считает, что сейчас ничто не мешает российским властям переиграть ситуацию.

Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернём его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», — отметил Илькаев.

В настоящее время на вооружении ВМФ РФ имеются только стратегические атомные подводные лодки, имеющие баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что использование Россией ядерного оружия, согласно военной доктрине страны, возможно только в качестве ответной меры на агрессию или при угрозе существования государства. Он выразил надежду, что США и НАТО отдают себе отчет, какими последствиями может обернуться «разжигаемая ими же антироссийская риторика с акцентом на применение ядерного арсенала».