Российского военного осудили за убийство бойца Росгвардии в зоне СВО

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Суд в Крыму приговорил российского военного Алексея Усенко, служившего по контракту, к десяти годам лишения свободы за убийство бойца Росгвардии в зоне спецоперации, сообщает «Коммерсант». Как утверждал сам осужденный, он думал, что задержал украинских диверсантов.

По данным уголовного дела, в прошлом году Усенко остановил машину, двигавшуюся в том же направлении, что и военная колонна с контрактником. В автомобиле находились два сотрудника Росгвардии, на которых Усенко направил автомат, после чего они вышли на дорогу. В то время как водитель предъявил документы, Усенко выстрелил в другого росгвардейца и смертельно ранил его. Затем контрактник направил оружие на водителя и пригрозил убить его.

Другие военные, услышав выстрел, пришли на место инцидента. Они убедили Усенко снять магазин с автомата и сдать оружие. Согласно их показаниям, Усенко был пьян, агрессивен и неадекватен, и утверждал, что задержал украинских диверсантов.

Уже после задержания Усенко изменил показания и стал утверждать, что стрелять могли диверсанты или другие российские военные. Отмечается, что пулю на месте преступления не нашли, как и следов пороха на руках контрактника. Тем не менее, суд приговорил Усенко к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за убийство и еще году — за угрозу. С учетом частичного сложения наказаний, он получил десять лет тюрьмы.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании не имеют отношения к казни украинского солдата, съемка которой недавно разошлась по Сети. 12 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что на видеозаписи убийства украинского военнослужащего опознали бойцов ЧВК «Вагнер».