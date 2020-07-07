Российское правительство легализовало ваучеры на авиабилеты

https://static.news.ru/photo/48c2947a-c084-11ea-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин РФ утвердил постановление, согласно которому отечественные авиакомпании при чрезвычайной ситуации смогут изменить условия договора авиаперевозки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь авиаперевозчик сможет предоставить авиабилет с изменённой датой, временем и маршрутом в течение трёх лет или вернуть пассажиру деньги за его покупку.

Утвердить прилагаемое положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, — сказано в документе.

При этом подчёркивается, что условия действуют при введении режима ЧС не только во всей стране, но и в разных регионах России.

Необходимость внести корректировки в сферу воздушных перевозок в России возникло из-за пандемии коронавируса, когда многие авиакомпании столкнулись с проблемами из-за того, что не могут выполнить условия договоров с клиентами по причине приостановления сообщения между странами. Авиакомпании РФ сократили в мае международные перевозки на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров.

8 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Закон, в частности, предусматривает изменение правил возврата стоимости билетов на самолёт и поезд при введении в стране чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, более 60 направлений внутреннего туризма открылись в России.