Российское лакомство стало популярным в Китае благодаря Путину Путин заявил о росте продаж мороженого из России после угощения им Си Цзиньпина

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Владимир Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое, 15 июня 2019 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Китае выросли продажи российского мороженого после того, как он угостил им лидера КНР Си Цзиньпина. Российский лидер отметил это в ходе встречи с аграриями в Ставропольском крае, передает ТАСС.

Я своего друга, председателя Си Цзиньпина, угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже продажи нашего мороженого, — поделился Путин.

Ранее гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев рассказывал, что мороженое «Коровка из Кореновки» стало популярным в Китае после того, как Владимир Путин привозил его в подарок на 66-летие Си Цзиньпина в 2019 году. По его словам, признание на государственном уровне является важным фактором для китайских потребителей.

Московцев пояснил, что, когда российский лидер дарил коробку мороженого Си Цзиньпину, торговая марка не упоминалась, однако кто-то c китайской стороны, видимо, запомнил бренд. Позже делегация из КНР попросила показать им комбинат, где изготавливали лакомство, и интересовались деталями производства. Теперь, по словам директора комбината, производство российского мороженого активно налажено в Китае. Единственное, что омрачает успешный финал, — это частая подделка продукции.