Российское кино возродилось или летит в бездну вылизанной голливудщины?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В дни, когда киноконцерн «Мосфильм» отмечает 100-летний юбилей, было ожидаемым появление развернутого интервью его генерального директора. Карену Шахназарову реально есть чем похвастаться. Сегодня студия стоит в одном ряду с американскими «монстрами»: 17 павильонов, высочайший производственно-технический уровень киностудии, лучшее в России тон-ателье для записи музыки.

Но почему-то глава «Мосфильма» с ностальгией вспоминает советский период. Особенно 70-е годы. В ту пору советский кинематограф был по-настоящему самобытным. «Это был феномен в мировом кино. Современное российское кино сегодня уже таким не является», — выносит свой приговор Карен Шахназаров. Звонким эхом отозвалась еще одна фраза мэтра: «Я не вижу сейчас особых успехов в российском кино». Здесь можно было бы опустить занавес и идти в буфет пить газировку... Кажется, что бокал наполовину пуст и нам гордиться нечем.

Есть и хорошие моменты

Но тут на сцену выходит председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, директор кинокомпании СТВ Сергей Сельянов. И вот мы уже преисполнены гордости за современный отечественный кинематограф.

Известный кинопродюсер напомнил обо всех успехах отечественной индустрии последнего времени, не забыв такие ленты, как «Повелитель ветра», «По щучьему велению» и другие сказки, а также «Холоп-2». Позитивным сигналом Сергей Сельянов считает то, что зритель хорошо откликнулся на совсем даже не развлекательный фильм «Воздух» (военная драма о юных летчицах Великой Отечественной). «Это огромный плюс для нашей индустрии. Более того, эта тенденция дает расширение возможностей, в том числе и в смысле работы в разных жанрах, для российских продюсеров», — утверждает он. И с чем же тут не согласиться?

Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Клим Шипенко и Аглая Тарасова на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Клим Шипенко и Аглая Тарасова на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Милош Бикович и Клим Шипенко на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Милош Бикович и Клим Шипенко на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Ольга Дибцева на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Ольга Дибцева на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Милош Бикович на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Милош Бикович на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» На съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Аглая Тарасова в фильме «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Аглая Тарасова в фильме «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Иван Охлобыстин на съемках фильма «Холоп-2» Фото: «Централ Партнершип» Иван Охлобыстин на съемках фильма «Холоп-2»

Между тем в своем интервью глава «Мосфильма» главной проблемой нашего кинематографа называет, вы не поверите, недовыпуск фильмов.

Сегодня у нас реализуется 120–130 проектов в год, и «этим рынок не насытишь». «Для такой страны, как Россия, 300 фильмов в год — это минимум», — считает Карен Шахназаров. «Если ты производишь 300 фильмов в год, значит, что как минимум примерно 60 картин могут выдержать кинопрокат», — заключает глава «Мосфильма».

А к чему нам такая прорва никому не нужного «барахла», да и не бесплатного к тому же? Так рассуждает простой зритель. Однако киноиндустрия работает по своим законам. Сегодня, в условиях санкций, отечественные производители не в состоянии полностью удовлетворить потребности проката. Что же касается пропорций успешного/неуспешного кино, то они примерно одинаковы во всем мире: прокат выдерживает одна из четырех картин.

Нужны новые фильмы

И здесь мы видим, что продюсер Сергей Сельянов говорит о том же. Он напоминает, что прежде, как правило, лето было заполнено у нас американскими блокбастерами. Он даже называет этот период «сезонной боязнью» наших прокатчиков, и следовало бы ее преодолеть. «Для этого, безусловно, нужно увеличивать количество производимых фильмов», — заключает продюсер. Вот и конец всей полемике. Просто разными словами они говорят одно и то же.

Остается пожелать дальновидным королям киноиндустрии осуществления задуманного. Время для этого сейчас самое подходящее. А нам с вами — отличных фильмов с разнообразными жанрами и сюжетами и, конечно же, с успешной прокатной судьбой.

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