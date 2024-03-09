Российское генконсульство откроется в южноазиатской стране Россия откроет генконсульство на Мальдивах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия откроет генеральное консульство в городе Мале на Мальдивах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что МИД РФ предстоит определить штатную численность нового дипведомства и утвердить его штатное расписание. Сроки реализации распоряжения не уточняются.

Открыть генеральное консульство РФ в городе Мале (Мальдивская Республика), — говорится в распоряжении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме заявил, что иностранным посольствам в России необходимо запретить самостоятельно нанимать местный персонал. По его словам, Россия продвигает политику контролируемого найма сотрудников посольств недружественных государств.

Лавров предложил обязать иностранные посольства нанимать сотрудников из числа россиян через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК). По его мнению, такой порядок наиболее естественен и логичен, так как он не позволит допустить каких-либо злоупотреблений со стороны иностранцев, а также удовлетворит законные запросы на предоставление трудовых услуг. Глава МИД РФ также подчеркнул, что в подобных рамках уже работает посольство Великобритании и британское генконсульство в Екатеринбурге.