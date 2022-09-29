Российским силовикам станут платить больше денег Правительство РФ установило надбавку к зарплате некоторым категориям силовиков

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство России установило надбавку к зарплате для ряда категорий силовиков. С 1 октября 2022 года она составит 5%, а с октября 2023 года — 10%. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) 5 процентов — с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года; б) 10 процентов — с 1 октября 2023 года, — говорится в документе.

Эта надбавка распространяется на сотрудников полиции, работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, специалистов федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Также надбавка предусмотрена для бойцов Росгвардии, лиц, имеющих специальные звания полиции и нчальствующего состава федеральной фельдъегерской службы.

Причиной введения надбавки называется «повышения материального обеспечения» работников силовых структур.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в очередном пакете санкций в отношении России предлагают распространить ограничения на российские правоохранительные органы в части приобретения средств и оборудования для борьбы с беспорядками. Речь идет о слезоточивом газе, щитах, используемых силовиками в случаях столкновений с участниками беспорядков, и электрошокерах. В ЕК считают необходимым запретить российским правоохранительным органам не только приобретать, но и продавать эти вещи.