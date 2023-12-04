Российским компаниям выдали инструкции по продаже валюты «Ведомости»: власти России выдали компаниям инструкции по продаже валюты

Правительство РФ разработало механизм контроля продаж валютной выручки российскими компаниями, о чем ранее распорядился президент Владимир Путин, сообщают «Ведомости». Экспортеры получили от Росфинмониторинга и Центрального банка инструкции, в которых расписаны пять требований.

Как стало известно изданию, в первую очередь компании должны разработать и утвердить график продаж, а затем еженедельно его обновлять. Помимо этого, экспортерам придется каждый месяц раскрывать план управления активами и пассивами, а именно делиться данными о кредитах, изменении остатков на зарубежных счетах и другой подобной информацией. Компании обязали сообщать о не исполненных покупателями обязательствах по действующим соглашениям и конкретизировать продавцов валют, а также предоставлять отчеты об объемах продажи.

Ранее российский лидер подписал указ для стабилизации валютного курса в РФ, в соответствии с которым для некоторых экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым договорам. В документе определен конкретный перечень, который состоит из 43 групп компаний. В Центробанке уточнили, что указ изменит в лучшую сторону ситуацию с ликвидностью на рынке, а также внесет значительный вклад в понижение краткосрочной волатильности.