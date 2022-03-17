Российским кафе предрекли рост конкуренции после ухода зарубежных компаний

Между российскими кафе вырастет конкуренция после ухода зарубежных компаний, предположила гастрономический эксперт, основательница продюсерского центра IF Studio Production Илона Федотова в разговоре с РИАМО. Заведения будут вынуждены постараться, чтобы удержать клиентов, считает она. Посетители будут выбирать новые для себя места по среднему чеку, расположению и ощущению комфорта.

Предвижу усиление конкуренции. Ресторанам придётся вложить все свои силы в обучение персонала на предмет клиентоориентированности, подтянуть уровень сервиса, хорошенько проработать и переработать свои меню, чтобы удержать клиента, — сказала Федотова.

Она добавила, что уверена в отечественных «китах» ресторанного рынка. Они уже справлялись с кризисами и построили ресторанную империю, признанную в мире — пускай ненадолго, отметила Федотова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Это станет одной из частью пакета финансовых мер, направленных на стабилизацию экономики столицы в условиях налагаемых санкций.

В свою очередь основатель роcсийской сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить модель ведения бизнеса и успех «Мaкдоналдса» в России вряд ли возможно. Компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возмoжностей не имеют, объяснил он.