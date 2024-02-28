Российский «Тор» глубоко модернизируют Директор завода «Купол» Зиятдинов: ЗРК «Тор» глубоко модернизируют

Фото: МО РФ

Специалисты Ижевского электромеханического завода «Купол», входящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», приступили к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса «Тор», сообщает журнал «Национальная оборона» со ссылкой на заявление гендиректора предприятия Фанила Зиятдинова. По его словам, модернизация позволит в несколько раз увеличить боевые возможности ЗРК.

Наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства «Тор». Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности, — уточнил гендиректор «Купола».

Зиятдинов подчеркнул, что в настоящее время сотрудники предприятия также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по другим изделиям. Завод намерен сохранить набранный темп исследований благодаря двухкратному росту инвестиций. Они будут направлены не только на опытно-конструкторские работы, но и на техперевооружение.

Как сообщалось ранее, российская компания «Ступор» представила одноименный комплекс обнаружения и борьбы с беспилотниками. Он оснащен искусственным интеллектом, а также способен работать на разном оборудовании.