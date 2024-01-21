Военкор показал удар умными бомбами по позициям ВСУ Руденко опубликовал видео удара бомбами ФАБ по позициям ВСУ в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео авиаудара умными бомбами ФАБ по позициям ВСУ в районе Авдеевки. При этом военкор отметил профессионализм российских военных летчиков.

Четыре ФАБ по позициям нацистов в районе Авдеевки. Наши военные летчики просто лучшие! — написал военкор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборона ВСУ в районе Авдеевки была прорвана благодаря комплексным артиллерийским, ракетным и авиационным ударам. Особенно он выделил применение авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500. По мнению эксперта, Авдеевка может перейти под контроль ВС РФ к 1 марта.

14 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. По его информации, на тот момент ВС РФ закрепились в районе Степового и зашли на территорию садового товарищества «Ивушка».

Позднее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские подразделения вели штурмовые действия на южных окраинах Новомихайловки и у Георгиевки. Telegram-канал «Рыбарь» писал, что на окраинах Авдеевки велись позиционные бои.