Российский военный рассказал о «зомби» в рядах ВСУ Солдат ВС РФ рассказал о диверсантах ВСУ, которые ведут себя как «зомби» из-за препаратов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военнослужащий с позывным «Крым» рассказал РИА Новости, что украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения. Он добавил, что после того, как по обнаруженной украинской диверсионно-разведывательной группе открыли огонь, украинцы повели себя «странно». Он назвал их поведение похожим на «зомби».

То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военные после ранений шли дальше и улыбались.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ранее заявил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено 657 и ранено 300 бойцов вооруженных сил Украины. Он добавил, что за этот период времени ликвидировано 40 единиц украинской техники.

По его словам, за один день в секторе, где действуют военные спецназа «Ахмат», были подбиты четыре танка ВСУ. Он добавил, что на этой неделе союзные войска развивают наступательные действия. Кадыров указал на то, что бойцы ВСУ и иностранные наемники «не имеют ни минуты покоя».