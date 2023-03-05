Российский военный рассказал о применении новых бомб в зоне СВО Командир спецназа «Алабай»: российские войска начали применять в зоне СВО новые мощные бомбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э

Российские войска начали применять в зоне спецоперации мощные планирующие бомбы массой в полторы тонны, рассказал в Telegram командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай». Он уточнил, что бомбы использовались при нанесении ударов по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.

МО начало применять в зоне СВО новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 кг. Эти мощные полуторатонные бомбы уже валятся на укрепрайоны ВСУ в районе Авдеевки, — написал он.

Спецназовец пояснил, что такие бомбы были впервые продемонстрированы только в 2019 году. Они оснащены инерциальной и спутниковой системой навигации и могут поражать высокозащищенные объекты на дальности до 40 километров.

Ранее летчики ВСУ пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету класса «воздух — воздух» R-37M. По их словам, такая ракета способна поразить самолет на расстоянии до 300 километров. Ракета находится на вооружении ВКС России с 2014 года. Ею оснащаются истребители МиГ-31БМ, а с 2020 года она интегрирована в комплекс вооружений Су-57.