Российский военный получил срок за отказ ехать на СВО: что об этом известно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Дальнем Востоке осудили российского военного за отказ ехать в зону проведения специальной военной операции. Что об этом известно, почему военнослужащий отказался ехать в командировку на СВО?

За что осудили российского военного в Забайкалье

9 апреля Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,2 годам колонии-поселения российского военнослужащего Михаила Демина, который отказался выполнять приказ командира части, касающийся боевых и специальных задач в зоне СВО. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

«Суд назначил Демину наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок два года два месяца. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что Демин, «не имея уважительных причин и законных оснований», сначала устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях.

«Что выразилось в отказе от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него приказом командира воинской части», – следует из краткой фабулы дела, которую приводит пресс-служба суда.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто еще отказывался от участия в спецоперации

В ноябре 2023 года в Псковской области из части сбежали пятеро мобилизованных жителей Омской области. Отмечается, что они отказались ехать в зону специальной военной операции (СВО), сообщал портал «Город55».

По данным издания, инцидент произошел в октябре 2023 года. Россияне в возрасте от 26 до 28 лет самовольно оставили расположение части в деревне Череха.

В ноябре 2023 года гарнизонный военный суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил мобилизованного Романа Егорова к 10 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве. Приговор в его отношении был вынесен еще в конце сентября. По информации журналистов, Егорова лишили воинского звания «младший сержант» за неоднократные самоволки. Так, он трижды покидал воинскую часть, однажды — дольше, чем на месяц. В итоге правоохранители сделали вывод, что он решил уклониться от прохождения военной службы. Сам Егоров обосновал свое отсутствие в части ссорами с женой.

Отмечается, что супруга Егорова свидетельствовала против него в суде. Согласно показаниям, именно она указала военной полиции, где была замечена машина мужа, в которой он, по собственному признанию, некоторое время ночевал, потому что не хотел находиться дома. Кроме того, она уверяла суд, что, несмотря на послеоперационную реабилитацию супруга в период мобилизации, медики признавали его годным к службе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ноябре того же года Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. При назначении наказания было учтено, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ исполнять боевые задачи.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 июля 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира воинской части, согласно которому 27 июля он должен был отправиться в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. На следующий день мужчина также не подчинился приказу вышестоящего уже в присутствии сослуживцев.

Как сообщили свидетели по делу, поведение обвиняемого сподвигло на аналогичные действия еще ряд военнослужащих. Также суд счел отягчающим обстоятельством неподчинение приказу в период мобилизации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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