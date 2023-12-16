Российский военнослужащий рассказал о работе артиллеристов в зоне СВО МО: артиллеристы группировки «Запад» круглосуточно наносят удары по позициям ВСУ

Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки войск «Запад» круглосуточно наносят удары по военным объектам, позициям и живой силе ВСУ, сообщил военнослужащий с позывным Хлеборез, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ. Российский боец подчеркнул, что боевые задачи выполняются в любую погоду.

Работаем интенсивно, днем и ночью. Успешно отрабатываем по командным пунктам, боевой технике, живой силе ВСУ. Не даем противнику продохнуть, — рассказал военнослужащий.

Хлеборез является заряжающим в расчете гаубицы Д-30, в его задачу входит готовить и подносить снаряды. При этом в Минобороны подчеркивают, что в расчете все бойцы могут взаимозаменять друг друга в целях поддержания боеспособности и выступать в роли наводчика, замкового и установщика.

Также Хлеборез рассказал, что в зоне СВО готовятся к приходу новогодних праздников.

Дети пишут нам письма, рисунки присылают. Мы в блиндажах эти рисунки развешиваем. Они согревают наши душу, сердце. <...> Вот на Новый год ждем поздравления. <...> Это закаляет наш боевой дух, — отметил военный.

Ранее артиллерийский разведчик российских вооруженных сил Китай рассказал, что контрбатарейная борьба является одной из важнейших задач артиллерии. Также в числе составляющих успешного выполнения боевых задач военнослужащий назвал качественную маскировку и дисциплину.