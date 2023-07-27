Российский военкор сообщил об уничтожении 25 единиц бронетехники ВСУ Военкор Стешин: ВС России сожгли 25 единиц бронетехники ВСУ на Запорожском фронте

Фото: МО РФ

ВС России смогли уничтожить 25 единиц бронетехники ВСУ на Запорожском фронте, сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram. Он также рассказал об успешных действиях российской армии в районе населенного пункта Работино.

С Запорожского фронта подтверждают — да, сожгли 25 единиц бронетехники противника. ВСУ пытались обойти Работино и вклиниться между флангами ...и.... Успешно отработала и артиллерия и авиации и наших ПТУРистов быстро пополнили всем, что нужно, — написал Стешин.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого сообщал, что после очередного неудачного наступления ВСУ проводят ротацию и передислокацию на Запорожском направлении. Он добавил, что украинские войска не считаются с потерями в ходе попыток прорвать линию обороны ВС РФ.

Он пояснил, что украинские войска пытались захватить населенный пункт Работино, чтобы обеспечить себе выход к городу Токмаку, а затем — к побережью Азовского моря.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные отразили две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино, при этом украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники, в том числе 21 танк. По данным канала, в ближайшее время ожидается третья волна наступления. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.