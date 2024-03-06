Российский танк с одного выстрела поразил Abrams и попал на видео Появилось видео ликвидации танка Abrams под Авдеевкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72 Б3

В Сети опубликовали видео работы российского танка Т-72 Б3 по американскому Abrams в районе Авдеевки. По кадрам, обнародованным Telegram-каналом Life, заметно, что отечественная боевая машина поразила цель с первого же выстрела.

Эта танковая «дуэль» стала третьей за последнее время. Как и в предыдущие «встречи», американская техника проиграла российской.

Ранее об уничтожении третьего танка Abrams рассказал первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. А именно — военный из Новосибирска со званием Героя России. Министерство обороны РФ подтвердило эту информацию, уточнив, что танк противника ликвидировал экипаж Т-72 Б3.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили на Авдеевское направление не менее пяти танков Abrams. По его словам, три из них уже были уничтожены. Глава региона отметил, что эффективность американских танков была переоценена. Российские военные доказали это делом, считает Пушилин.