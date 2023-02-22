Российский суд впервые рассмотрит дело о насилии бойца ВСУ над гражданскими Первое в РФ дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими поступило в суд

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В российский суд поступило первое уголовное дело в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, процесс стартует в Южном окружном военном суде. Обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма.

Антону Череднику вменяется ст. 278 («Насильственный захват власти»), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), — рассказали в суде.

Там также подтвердили, что это первое подобное уголовное дело, рассматриваемое в РФ.

Ранее сообщалось, что Белгородский областной суд вынес приговор по первому уголовному делу по статье «Диверсия», возбужденному после начала военной операции на Украине. Двое фигурантов дела получили по три с половиной года лишения свободы за подготовку атаки на пути передвижения военных эшелонов. Приговор вступил в законную силу.

Также стало известно, что административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса было рассмотрено на закрытом судебном заседании в Макеевке в ДНР. По имеющимся данным, девушка направляла украинским военным координаты мест дислокации российских военнослужащих.