Российский Су-30 перехватил японский самолёт

https://static.news.ru/photo/695b0e3c-4474-11eb-bd8c-fa163e074e61_660.jpg Су-30 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30 ВВС России поднимался над акваторией Японского и Охотского морей, чтобы перехватить патрульный самолёт OP-3C ВВС Японии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства засекли приближающуюся к госгранице цель над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом в центре подчеркнули, что нарушения границы России допущено не было.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об успешном российско-китайском патрулировании дальней авиацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Манёвры длились более 10 часов, а японские истребители F-15 сопровождали стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута, сообщал NEWS.ru.