Российский спецназ применил на Украине новый броневик с усиленной защитой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль многоцелевого назначения «ВПК-Урал»

Российский спецназ начал применять в ходе спецоперации на Украине обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал», передает ТАСС. Он имеет повышенную защиту двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше.

Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника, — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Он пояснил, что эти обновления броневик получил с учетом применения подобное техники в различных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии.

В агентстве отметили, что официально применение нового броневика на Украине пока не подтверждено.

Ранее Герой России Рустем Клупов заявил, что ВС РФ следует задействовать на Украине новейшее оружие, включая танки «Армата», которые, по его словам, «пылятся» в секретных боксах. Он также отметил, что российская армия нуждается не только в новых образцах военного оружия, но и в квалифицированных членах экипажа этих образцов.