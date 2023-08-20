Российский солдат положил 20 бойцов ВСУ из снайперской винтовки Снайпер ВС РФ поразил 20 солдат ВСУ и два бронеавтомобиля из винтовки ОСВ-96

Российский военный снайпер сумел убить 20 украинских солдат и поразить две боевые бронированные машины из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, рассказал в ходе форума «Армия-2023» представитель холдинга «Высокоточные комплексы». По его словам, которые цитирует РИА Новости, огонь велся с дистанции 1,7 км.

Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с 1,7 км, — рассказали в «Высокоточных комплексах».

Холдинг «Высокоточные комплексы» ранее впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2023» новую снайперскую винтовку «Астарта», которая по свои характеристикам является «убийцей» американской снайперской винтовки Barrett. В компании отметили, что разработка обладает аналогичными надежностью и точностью и при этом существенно дешевле в производстве. По словам главы холдинга Виталия Булгакова, серийное производство «Астарты» может начаться через четыре месяца. Он также добавил, что оружие еще может быть модернизировано.