Российский снайпер рассказал о ликвидации противника на дальности 3 км

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский снайпер поразил украинского военнослужащего на дальности 3 км в ходе военной операции на Украине. Он уточнил, что в среднем снайперская работа в зоне СВО ведется на дистанциях от 300 м до 2 км, передает ТАСС. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

В дальности работаем от 800 м до 3 км. Максимально взял дистанцию 3 км. Подтвержденную, естественно, — сказал снайпер.

Ранее сообщалось, что снайперы Вооруженных сил России сбили в зоне СВО американский беспилотник Puma, а во время эвакуации группы БПЛА ликвидировали 24 солдата ВСУ, в числе которых были наемники. Редкий беспилотник отправили на изучение. Снайпера представили к высокой государственной награде.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области замечены польские наемники численностью до роты. По его словам, бойцы пополнили ряды Вооруженных сил Украины несколько дней назад.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года.