Российский сенатор раскритиковал решение США о военной помощи Украине

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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что решение Вашингтона по выделению военной помощи Украине может только усугубить ситуацию на востоке страны и не ведёт к урегулированию конфликта с самопровозглашёнными республиками.

Если бы речь шла только об экономической помощи, это дело США. Но военная помощь не будет способствовать достижению мира на востоке Украины, — приводит слова сенатора РИА Новости.

Он добавил, что политика новой администрации США свидетельствует о незаинтересованности президента Джо Байдена и его команды в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и пообещал активно помогать Киеву деньгами и вооружениями. Особое внимание в разговоре Блинкен уделил приверженности США поддержке «суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантических устремлений Украины».

Кулеба со своей стороны поблагодарил Вашингтон за поддержку целостности Украины.