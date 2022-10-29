Российский сенатор назвал виновных в срыве зерновой сделки Сенатор Башкин: зерновая сделка оказалась сорвана Западом атакой на Севастополь

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Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин в интервью РИА Новости заявил, что зерновая сделка оказалась сорвана Западом и в ней больше нет необходимости. Он также добавил, что ранее большая часть продовольствия доставлялась якобы не беднейшим странам, а в Европу.

Зерновая сделка сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада, — сообщил сенатор.

По словам Башкина, в данной сделке, как ее видел Запад, и договоренности, на которые пошла РФ для демонстрации позитивных отношений, более нет необходимости.

Просто Россия будет давать зерно тому, кому оно нужно, — предположил сенатор.

Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения ВСУ на корабли Черноморского флота 29 октября, заявили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в конце июля в Стамбуле. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.