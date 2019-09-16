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Музыканта, актёра и бывшего лидера рок-группы «Звуки Му» выпишут из больницы 16 сентября. В настоящее время он чувствует себя очень хорошо. Этой информацией с журналистами поделилась супруга музыканта Ольга Мамонова.

Она подчеркнула, что операцию актёру делал врач-виртуоз. Его выписывают 16 сентября. Петр чувствует себя изумительно — до инфаркта даже так хорошо себя не чувствовал, — приводит слова Мамоновой Агентство городских...