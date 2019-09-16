Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул. Лайнер прибыл в турецкий аэропорт имени Ататюрка для участия в фестивале «Технофест».
Это также будет первая демонстрация самолёта за рубежом.
МС-21 оснащён пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части установлено испытательное оборудование.
Как сообщили в пресс-службе разработчика самолёта, началось изготовление лайнеров для поставок заказчикам. Пакет заказов на самолёт составляет 175 машин.
Как ранее писал News.ru, лётные испытания первого пассажирского самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.