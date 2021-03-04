Российский разведчик сообщил о поимке работавшего с дипломатами шпиона

О поимке подозреваемого в связях с иностранными дипломатами шпиона рассказал российский разведчик, член совета ветеранов московского управления ФСБ Валерий Бодряшов.
В интервью «Вечерней Москве» Бодряшов
Выявляли его связи, смотрели за его перемещениями, как он ездил из города в город по нашей стране, приобретал секретные предметы и информацию. В итоге его удалось уличить в связях с некоторыми дипломатами, включая военного атташе одного посольства, — сообщил разведчик.
Бодряшов говорит, что шпион приобретал у сотрудников посольств ценную информацию. Российский разведчик уточняет, что информация о правонарушении была получена им от собственного источника. Когда произошло это событие, он не уточнил.
По словам ветерана спецслужб, в России ежегодно раскрывается примерно одно дело о шпионаже. При этом часто пресекается деятельность террористов.
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