Российский прапорщик предотвратил диверсию в тылу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Прапорщик российской армии из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу, сообщила администрация главы республики в Telegram-канале. Боец двигался по лесу и увидел группу украинских диверсантов, с которыми вступил в бой. Военный также вовремя организовал эвакуацию раненых товарищей и сам оказал им неотложную медицинскую помощь.

Застигнув противника врасплох, шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что существенно снизило их боевые возможности. Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь, — сообщает пресс-служба администрации.

Также стало известно об успешных действиях сержанта Мухтара Алавдинова — он с сослуживцами подавил огневые позиции противника и нанес удар по основным силам ВСУ.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Брянскую область. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.