Российский посол назвал неприемлемыми заявления Южной Кореи об СВО Посол РФ Зиновьев: заявления Южной Кореи об СВО на Украине неприемлемы

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Георгий Зиновьев

Посол России в Южной Корее в ходе встречи с замминистра иностранных дел Чон Бён Воном назвал неприемлемыми заявления МИД республики о проведении российской военной операции на Украине, сообщает пресс-служба посольства РФ. Дипломат довел до южнокорейского коллеги оценку Москвы по ситуации на Корейском полуострове.

Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении посольства.

МИД Южной Кореи ранее вызвал Зиновьева и выразил ему протест в связи с позицией российского внешнеполитического ведомства по ситуации на Корейском полуострове. Реакция последовала в ответ на слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, отметившей, что высказывания южнокорейского президента Юн Сок Ёля по ядерной проблематике призваны затмить агрессивные планы Сеула в отношении КНДР.

По мнению южнокорейского МИД, Россия проигнорировала правду и безоговорочно защитила Северную Корею, а также раскритиковала высказывания президента Юн Сок Ёля «в крайне грубой форме». Замминистра иностранных дел подчеркнул, что это только ухудшит корейско-российские отношения.