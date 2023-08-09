Вооруженные силы Украины предпринимают попытки применить «херсонскую тактику» в зоне СВО, заявил Lenta.ru полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, суть этой методики заключается в том, чтобы при помощи высокоточного оружия наносить удары по российским позициям, чтобы отодвинуть коммуникации.

Смысл этой тактики в том, чтобы с помощью высокоточного оружия — ракет Storm Shadow и французских SCALP — наносить удары по нашим позициям с расчетом на то, чтобы отодвинуть коммуникации и штабы за 200 километров от передовой, — сказал Кнутов.