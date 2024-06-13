Российский пленник ХАМАС рассказал, за что его ненавидел охранник Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал, что заложники не могли общаться

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заложникам палестинской группировки ХАМАС часто не разрешали общаться друг с другом, к такой мере прибегали, чтобы усилить психологическое давление, рассказали РИА Новости родственники спасенного из плена в секторе Газа россиянина Андрея Козлова. Кроме того, один из охранников особенно невзлюбил мужчину, выяснив, что тот намеренно получил израильское гражданство.

Один из охранников, когда узнал, что Андрей не родился в Израиле, а осознанно получил гражданство еврейского государство, стал ненавидеть его еще сильнее, — отметили собеседники агентства.

Также они добавили, что похитители боялись прослушки. Они были уверены, что израильские силы их подслушивают, чтобы ликвидировать, поэтому дали всем пленникам клички и запрещали оглашать свои имена.

Ранее стало известно, что родители Андрея Козлова, который был вызволен из плена палестинского движения ХАМАС в результате операции ЦАХАЛ в районе Нусейрата в секторе Газа, встретились с сыном в Израиле. Генеральное консульство еврейского государства в Санкт-Петербурге оказало им содействие.

После этого руководство палестинского движения ХАМАС пообещало освободить россиян, которые остаются в заложниках на территории сектора Газа. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заверил, что радикалы пойдут на этот шаг при условии прекращения огня в анклаве, который необходим, чтобы передать граждан Международному комитету Красного Креста, добавил Богданов. Москва надеется на скорое «затишье» в конфликте и последующее освобождение россиян, констатировал он.