Российский педиатр Бутрий покинул страну после ареста на 10 суток

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Педиатр Сергей Бутрий обратился к подписчикам своего аккаунта в Facebook (деятельность в РФ запрещена), сообщив, что уехал из России вместе с женой и сыном. Он добавил, что принял решение покинуть страну сразу после отбывания 10 суток ареста, к которым его приговорил Хамовнический суд по статье о разжигании ненависти и вражды.

Врач заявил, что сейчас обустраивается, и в ближайшее время откроет дистанционные консультации, а также начнет очный прием в городе, где остановится. Куда именно он уехал, Бутрий не уточнил.

К аресту на 10 суток педиатра приговорили после интервью, опубликованного 7 марта 2023 года на видеохостинге YouTube. В нем прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку „врачи, разделяющие ценности российского общества“».

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении ложной информации о действиях армии РФ на Украине. Рассмотрение было назначено на 27 февраля.