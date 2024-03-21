Российский пассажирский лайнер случайно залетел в Китай Mash: борт авиакомпании «Россия» залетел в Китай перед посадкой в Благовещенске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Красноярска в Благовещенск, случайно залетел в Китай на высоте менее 900 метров, когда тянул время перед посадкой, сообщает Telegram-канал Mash. «Авиационный инцидент», как его назвали в Росавиации, произошел накануне в 09:42 мск.

По данным канала, рейс SU6879 уже подлетал к Благовещенску, когда неожиданно очередь захода на посадку изменилась в пользу вертолета. В это время и произошел инцидент. В воздушном пространстве Китая самолет провел всего несколько секунд, после чего успешно приземлился в аэропорту Игнатьево.

Ранее у самолета Boeing 737-900 американской компании Delta Airlines загорелся двигатель во время набора высоты. Вылетевшее с острова Аруба на юге Карибского моря воздушное судно сделало четыре круга над ним после того, как пилот сообщил пассажирам о технической неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

До этого принадлежащий ВС США беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper вынужденно совершил экстренную посадку после потери связи на плановых учениях в Польше. Польский военный штаб уточнил, что аварийное приземление произошло около города Мирославец вечером 18 марта. Место приземления аппарата оцепили полиция и спецслужбы. Началось расследование.