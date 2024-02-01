Российский оператор дронов вывел солдата ВСУ с минного поля

Оператор беспилотников из одного из подразделений Вооруженных сил России помог украинскому солдату пройти через минное поле, чтобы сдаться в плен, сообщает РИА Новости. По словам командира группы 150-й гвардейской дивизии с позывным Старший, оператор указал сдавшемуся украинцу путь с помощью дрона. Он направил его к тропам, которые вели в обход минного заграждения.

Бывает, [украинские солдаты] сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (беспилотником. — NEWS.ru) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен, — рассказал Старший.

Российский военнослужащий подчеркнул, что отношение к военнопленным в ВСУ намного хуже, чем в армии РФ. По его мнению, этот факт подтверждается уничтожением военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, на борту которого находились плененные солдаты украинской армии. Оценивая текущую ситуацию на фронте, Старший отметил, что армия Украины применяет кассетные боеприпасы и обстреливает российские позиции из артиллерийских орудий. Стрелковые бои же практически не ведутся.

Как сообщалось ранее, Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «195 на 195». Вернувшихся на родину российских военнослужащих доставили на самолете в Москву, где они получат необходимую медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.